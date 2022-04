Speyer hat sich als weitgehend sturmfest erwiesen: Die Feuerwehr hat am Donnerstag drei Einsätze wegen des Sturmtiefs Nasim gehabt. Wie Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann auf Anfrage mitteilt, lockerten sich am Nachmittag bei einem Hausdach in Speyer-West zwei Ziegel und stürzten auf einen öffentlichen Weg. „Ein Passant hat vorbildlich reagiert: Er hat uns gerufen und dafür gesorgt, dass niemand mehr an dem Haus vorbeikommt. Es gab keine Verletzten“, sagt Eymann: „Ein Ziegel war noch ganz, den haben wir wieder im Dach eingesetzt, der andere aber kaputt. Das Loch haben wir mit einer Folie abgedichtet. Wir informierten den Hauseigentümer, damit er sich um die Reparatur kümmert.“ Der zweite Sturmeinsatz war wegen eines großen Asts, der bei einem Baum abbrach und auf die Kreisstraße 1 im Bereich Rinkenbergerhof fiel. „Wir haben die Fahrbahn mit der Kettensäge freigemacht. Es gab keine Verletzten oder Sachschäden“, teilt Eymann mit. Kurios: Eine Windböe erfasste in einem Kleingarten in Speyer-Süd ein Trampolin und wehte es über eine mehr als mannshohe Hecke in einem Graben. „Wir haben das Trampolin geborgen und gesichert. Auch in dem Fall gab es zum Glück keine Verletzten“, informiert der Feuerwehrchef. Eymann und seine Kollegen bleiben in den nächsten Tagen besonders wachsam, was das Wetter angeht. „Am Freitag wird die Frühjahrsmesse auf dem Festplatz eröffnet. Bei der städtischen Veranstaltung sind wir für Empfehlungen zu Einschränkungen der Aktivitäten zuständig, sollte der Deutsche Wetterdienst entsprechende Warnungen herausgeben“, erklärt er.