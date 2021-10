„Mit einem blauen Auge davongekommen“ ist Speyer laut Aussage von Thomas Tremmel, Pressesprecher der Speyerer Feuerwehr, am Donnerstag bei Sturmtief „Ignatz“. Gegen 5 Uhr am Morgen ging bei der Wehr der Einsatz-Marathon los, bis 16 Uhr waren die rund 60 Einsatzkräfte mit ihren zehn Fahrzeugen schon 16-mal ausgerückt. Äste, Sträucher und Dachteile, die drohten, herunterzufallen, mussten beseitigt werden. An einer Stelle im Stadtgebiet hing zudem ein rund 20 Meter hoher Baum über einem Wohnhaus. Die Wehr musste ihn kurzfristig sichern, bis eine Fachfirma den Baum entfernen kann. Die Sturmkontrolle im Adenauerpark, der am Mittwochabend aus Sicherheitsgründen geschlossen wurde, ist laut Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach für Freitagvormittag geplant. Laut Stadt wurden bis 16 Uhr am Donnerstag bereits mehrere Kronen- und Astbrüche sowie gebrochene Bäume im Stadtgebiet verzeichnet. An zwei Autos gibt es leichte Sturmschäden.

