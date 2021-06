Ohne Feuerwehreinsätze blieben die Gewitter mit Starkregen und Sturm am Freitag- und Sonntagabend in Speyer. Arbeit für die Abteilung Stadtgrün der Stadtverwaltung gibt es dennoch an einer prominenten Stelle: Im Adenauerpark hat der Sturm einen alten Ahornbaum „umgelegt“. Passiert ist das am Sonntagabend, so die Verwaltung auf Anfrage. Am Montag blockierte das mächtige Gehölz noch den Weg vorbei an der Gotischen Kapelle, am Dienstag sollen die Überbleibsel entfernt werden, informiert Pressesprecherin Lisa Eschenbach.

Zum Glück sind im abends und nachts verschlossenen Park keine Personen zu Schaden gekommen. Ob der Baum Sachschaden verursacht hat, wollen die Stadt-Mitarbeiter am Dienstag prüfen, teilt Eschenbach mit: „Unter dem umgestürzten Baum befindet sich eine Natursteinmauer, die möglicherweise beschädigt wurde.“ Außerdem werde es am Dienstag wie nach jedem Sturm eine generelle Kontrolle am Baumbestand geben. „Erst danach können wir sagen, ob es weitere Schäden gibt“, so Eschenbach mit Blick auf die vielen alten Bäume in der Parkanlage.