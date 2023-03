Die Sturmböen, die am Freitagabend wüteten, haben in der Domstadt kaum zu größeren Schäden geführt. Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt, hat es an dem Abend lediglich einen Einsatz der Beamten gegeben, bei dem ein heruntergestürzter Dachziegel die Heckscheibe eines geparkten Autos beschädigt hatte. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr hat aufgrund des Sturms überhaupt nicht ausrücken müssen, wie Sprecher Thomas Tremmel am Sonntag auf Anfrage mitteilt.