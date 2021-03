Der Adenauerpark bleibt seit Freitag aus Sicherheitsgründen geschlossen – voraussichtlich bis Montagvormittag, teilt die Stadtverwaltung mit. Ursache seien die stürmische Nacht auf Freitag sowie die für zwei weitere Nächte geltende Sturmwarnung. Die Stadt: „Im Park gibt es überwiegend Altbaumbestand, wobei Orkanböen insbesondere im Zusammenspiel mit den aktuell aufgeweichten Böden selbst vitale und gut kontrollierte Bäume zum Umstürzen bringen können.“ Am Montagmorgen werde die Abteilung Stadtgrün alles kontrollieren.

In der Nacht auf Freitag hat der Wind nach erster Einschätzung der Feuerwehr in Speyer keine größeren Schäden verursacht. Eine in Speyer-Nord auf die L534 gewehte Feldplane musste am Freitag, 6 Uhr, beseitigt werden, Gebüsch und ein Baustellenschild auf der Franz-Kirrmeier-Straße am Abend zuvor.