Vom 6. bis 8. Januar haben sich wieder Experten wie Laien an der „Stunde der Wintervögel“ des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) beteiligt und Piepmätze in Gärten und Parks gezählt.

An diesem Montag ist die Meldefrist für die Zählergebnisse an den Nabu abgelaufen. Für Speyer ergibt sich anhand der Zwischenergebnisse auf den ersten Blick ein trauriges Bild. 39 Zähler haben demnach diesmal in der Domstadt in 26 Gärten und Parkanlagen jeweils eine Stunde lang nach Vögeln Ausschau gehalten. Zu notieren und schließlich zu melden war die jeweils höchste Anzahl an Vögeln einer Art, die zeitgleich zu beobachten waren. In Speyer sind so 891 Piepmätze zusammengekommen.

2022 waren es noch 93 Zähler, die in 66 Gärten und Parks 2186 Vögel aufschrieben. 2021 beobachteten sogar 129 Vogelfreunde 2617 Vögel in 86 Zählgebieten, meldet der Nabu auf seinen Webseiten.

Mögliche Gründe für Rückgang: Mast im Wald und Corona-Ende

Torsten Collet, Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim Nabu-Landesverband, sagte am Dienstag, dass die Zwischenergebnisse Trends abbilden. Durch die noch laufende Auswertung der nicht digital erfolgten Meldungen könnten sich jedoch noch geringe Änderungen bei den Anzahlen ergeben. Frühestens im Lauf nächster Woche erwartet er die Endergebnisse.

Einen möglichen Grund für den wahrscheinlich starken Rückgang an Zählern und Vögeln nannte der Naturschutzbund bereits vor der Aktion selbst. In vielen Wäldern habe es 2022 eine Mast gegeben, eine starke Samenbildung zahlreicher Bäume, weshalb nicht zuletzt typische Waldvögel wie Amseln, viele Meisen und Finken dort genügend Nahrung – Samen und Kerne – finden. Für sie gebe es deshalb keinen Grund, an Futterhäuser in der Stadt zu kommen. Denkbar ist auch, dass sich während der Corona-Pandemie mehr Menschen als zuvor und nun wieder für die Zählung interessierten.

Haussperling führt Liste mit Sichtungen vor Kohl- und Blaumeise an

Die Quintessenz: Möglicherweise gibt es gar nicht weniger Singvögel als jüngst, sie sind nur woanders. Am häufigsten wurde in Speyer übrigens der Haussperling mit 266 Exemplaren gesehen, gefolgt von Kohlmeise (92), Blaumeise (74), Elster (62) und Amsel (59).

