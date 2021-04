Der Adenauerpark zwischen Wormser Landstraße und Bahnhofstraße ist nicht bloß bei zweibeinigen Besuchern beliebt. Viele alte Bäume und zahlreiche Sträucher machen ihn auch für Vögel attraktiv. Wobei sich bei der „Stunde der Wintervögel“ am Sonntagnachmittag deutlich mehr große als kleine gefiederte Tiere sehen lassen.

Die Naturschutzverbände Nabu und LBV hatten für Freitag bis Sonntag bundesweit Bürger dazu aufgerufen, eine Stunde lang Vögel zu zählen, die sie im Garten, im Park oder auf einer sonstigen Grünfläche sehen oder hören. Bei der elften Auflage der Aktion hat der Nabu auf seiner Webseite am Sonntagabend mit mehr als 144.000 Teilnehmern an über 100.000 Beobachtungsorten einen Rekord verkündet. Meldungen von Beobachtungen sind noch bis Montag, 18. Januar, möglich (siehe „Zur Sache“).

Sonntag, 14.40 Uhr, Vogeltränke am Eingang zum Adenauerpark von der Bahnhofstraße aus. Gleich geht es los: Nur noch schnell über die kanarienvogelgelbe Fahrradjacke eine blassgrüne Regenjacke gezogen, das Fernglas mit zehnfacher Vergrößerung aus der einen Fahrradtasche geholt, die Digitalkamera mit Teleobjektiv aus der anderen, dann die Nabu-App „Vogelwelt“ auf dem Smartphone gestartet, die „Zählhilfe für Wintervögel“ auf einem Din-A4-Blatt nebst Schreibblock und Kugelschreiber auf einer Parkbank bereitgelegt.

14.45 Uhr: Der Blick durchs Fernglas wandert in Baumkronen, zu Sträuchern, und wieder zurück. Erst mal ist gar kein Vogel zu sehen. Allerdings piept es mal aus einem Gebüsch in Richtung des Hirschgrabens, dann von der Bahnhofstraße her. Jedoch nicht charakteristisch; jedenfalls bleibt trotz intensiver Suche auf der „Vogelwelt“-App die Art unbestimmt.

14.50 Uhr: Da hat sich doch etwas in einem Baum bewegt. Bei zehnfacher Vergrößerung ist ein Specht erkennbar, der an einen Ast in der Krone klopft. Unterseits rote Schwanzfedern bedeuten: Es ist ein Vertreter der Art Mittel-, Weißrücken- oder Buntspecht, wie der Abgleich mit der „Vogelwelt“ ergibt. Zur sicheren Bestimmung gilt es, Fotos mit der Kamera zu schießen. Im Zoom zeigt sich: Am Kopf hat der schöne Vogel einen durchgehenden schwarzen Streifen vom Schnabel bis zum Nacken. Damit ist klar, dass es ein Buntspecht ist.

15 Uhr: Zwei kleine Vögel fliegen über den Weg, schon sind sie im Gebüsch verschwunden. Im Gegenlicht und bei dem Tempo keine Chance für eine Artbestimmung. 15.15 Uhr: Eine Rabenkrähe fliegt hoch oben über dem Park. Immer wieder ist auch das Krächzen eines solchen Vogels mit schwarzem Schnabel zu hören. 15.29 Uhr: Tauben gurren in der Nähe; ob Stadt- oder Ringeltauben, bleibt unklar, denn sehen lassen sie sich nicht. 15.32 Uhr: Ein Schrei, der nicht nur Vögel zusammenzucken lässt – es ist aber bloß ein Vater mit seinem Kind.

15.45 Uhr: Beobachtungsende und Gelegenheit, die Feststellungen per App an den Nabu zu melden. Ein Buntspecht und eine Rabenkrähe sind die magere Ausbeute an dem Sonntagnachmittag mit nicht wenigen menschlichen Besuchern im Adenauerpark. Zwar war es wahrscheinlich eine größere Anzahl an Krähen, aber mehr als eine auf einmal war nie zu sehen – und das zählt. Am Samstagnachmittag im eigenen Garten sind immerhin 20 Haussperlinge, zwei Elstern und eine Rabenkrähe auf der Beobachtungsliste gelandet.

Zur Sache: Die häufigsten Wintervögel

Mit der „Stunde der Wintervögel“ organisieren der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) seit 2011 diejenige Aktion im Bereich „Citizen Science“ (Bürgerwissenschaft) mit den bundesweit meisten Teilnehmern. Die Zählung von Vögeln an einem Wochenende im Januar lasse Trends bei Bestandsentwicklungen häufiger Vogelarten erkennen.

Für 2021 zeichnet sich laut Nabu-Angaben auf Bundesebene ab, dass mit im Schnitt 30 bis 40 Vögeln pro Garten deutlich weniger als in den Vorjahren beobachtet wurden. Die milderen Winter als Folge der Klimaerwärmung gelten als Hauptursache. Denn bei höheren Temperaturen und Schneefreiheit würden sich mehr Vögel in Wäldern aufhalten, statt an Futterstellen in Gärten zu kommen.

Die fünf häufigsten Arten, die bei der Aktion gezählt wurden, sind seit 2011 unverändert: Haussperling, Kohlmeise, Blaumeise, Feldsperling und Amsel. Diese Reihenfolge stellte auch die Top Five im Jahr 2020 dar. Damals haben sich 143.000 Menschen beteiligt, ein Rekord.