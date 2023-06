Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Entgegen dem bundesweiten Trend geht es Mauerseglern und Mehlschwalben in Speyer nicht immer schlechter. Wie die Zählaktion „Stunde der Gartenvögel“ des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) ergeben hat, sind die Bestände der beiden Arten in der Domstadt stabil. Im Rhein-Pfalz-Kreis allerdings finden Segler und Schwalben offenbar weniger Nistmöglichkeiten an Gebäuden als früher.

Die Nabu-Mitmachaktion lief vom 12. bis 14. Mai. Dabei galt es für die Teilnehmer, die jeweils höchste Anzahl einer Vogelart zu notieren, die sie binnen einer Stunde auf