Wie viele Vögel sind schon da? Von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Mai., lädt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) wieder zur Vogelzählung im Frühjahr ein. Die 22. „Stunde der Gartenvögel“ soll Hinweise darauf liefern, wie viele Vögel welcher Arten sich in städtischen Gärten, Parks und Straßenzügen tummeln. Ein besonderes Augenmerk gilt laut Nabu in diesem Jahr den Finken, denn in den vergangenen Monaten seien in Rheinland-Pfalz tote Finken an Futterstellen gemeldet worden. Laut NABU könnte es sein, dass sich Trichomonaden ausbreiten. Die einzelligen Parasiten könnten besonders für Finken tödlich sein, so der Nabu. Die Naturschützer interessiert daher, ob weniger Finken gemeldet werden. Gezählt werden kann im Garten, Park oder auf dem Balkon. Notiert wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl, die im Lauf einer Stunde gleichzeitig beobachtet oder gehört werden konnte. Die Beobachtungen können online unter www.stundedergartenvoegel.de gemeldet werden. Meldeschluss ist der 18. Mai.