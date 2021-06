Steinmetze kümmern sich in dieser Woche um die Säuberung und Neuverfugung der Stufen zur Vorhalle des Speyerer Doms. Wie das Domkapitel mitteilt, wird deshalb der Zugang zum Westbau zeitweise gesperrt, damit mithilfe eines Krans die Stufen aus- und später wieder eingebaut werden können. Die Arbeiten beginnen an den Stufen in der Mitte, später sind die äußeren an der Reihe. Außerdem werden neue Handläufe angebracht, die durch eingebaute LED-Leuchten die Stufen in der Dämmerung beleuchten sollen.