Im Gewerbegebiet Auestraße gab es am Freitagvormittag einen Stromausfall, der teilweise länger andauerte. Ursache: ein Verkehrsunfall.

Ein 90-jähriger Autofahrer hat laut Polizei einen Verteilerkasten im Bereich Auestraße umgefahren. Er sei jedoch nicht der Verursacher gewesen, sondern sein Wagen sei von einem anderen Auto erfasst worden. Folge war ein größerer Einsatz auch für die Feuerwehr und die Stadtwerke ab 10.20 Uhr. Zeitweise waren laut Feuerwehr alle Haushalte und Betriebe auf dem Abschnitt zwischen dem Edeka-Kreisel und dem Kreisel an der Tullastraße sowie die Siedlung im Schlangenwühl ohne Strom. Ausnahme: der Kaufland-Supermarkt. Eine Stunde später sah das schon anders aus, wie die Stadtwerke auf Anfrage berichten. Nur für die Bäckerei in der Kaufland-Mall, für das Sozialkaufkaufhaus und für das Anwesen Auestraße 28 standen noch Kabelarbeiten an, die bis in den frühen Nachmittag andauern sollten.