Ökologie und Ökonomie haben für den Galeristen und Gastronomen Matthias Kowalke hohen Stellenwert. In seinem Musenhof in der Neugasse verbindet er das eine mit dem anderen. Sein neuestes Projekt heißt Sonnenenergie. Dafür fliegt eine Drohne über den Hof.

„Jeder hat ein Dach.“ Damit erklärt der Inhaber der Galerie in der Neugasse 2 seine Idee, künftig Sonnenlicht zur Energieversorgung seines Hauses zu nutzen. „Sonne gibt es in der Pfalz genug“, meint Kowalke. Zustimmung kommt von Daniel Schulte, Betriebsleiter der Firma Pfalzsolar, einer 100-Prozent-Tochter der Pfalzwerke, die seit 2003 in Sachen Photovoltaik am Start ist. Nicht nur Kowalke habe wegen deutlich steigender Energiekosten über mehr Eigenversorgung nachgedacht, sagt er: „Die Nachfrage ist so hoch wie nie.“ Auch Pfalz-Solar leide trotz Direktbezug vom Hersteller unter Lieferproblemen, räumt Schulte ein. „Aber zum Glück kommt doch noch etwas an.“

Kowalke ist froh, dass Solarenergie einen neuen Aufwind erfährt. „Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, auf Sonnenenergie umzustellen“, ist er mit Blick auf seine Stromrechnung überzeugt. Ab Ende Mai erwartet der Galerist für seinen Musenhof eine Preiserhöhung von bisher 5,6 auf dann 13,9 Cent pro Kilowattstunde. Schulte wundert das nicht. Nach seinen Berechnungen muss ein Vier-Personen-Haushalt ab 2023 jährlich bis zu 1000 Euro mehr für Strom ausgeben. Mit einem Photovoltaik-Dach sei Kowalke sieben bis acht Monate im Jahr energetisch autark, beschreibt der Betriebsleiter das Modell. Mittelfristiges Ziel: „null Euro Stromkosten“.

Drohne macht den Anfang

Den Anfang für die Sonnenenergienutzung in der Neugasse macht die Pfalzsolar-Drohne. Hoch über den Dächern peilt sie den Musenhof an und fotografiert die Dachfläche des Hauses. Schultes Mobiltelefon ist mit der Drohne gekoppelt, die Fotos landen vor den Augen des Betriebsleiters. Kowalke fasziniert die kostenlose Möglichkeit, zum ersten Mal sein Dach aus dieser Perspektive zu betrachten.

Aus den Drohnen-Bildern will Schulte das individuelle Modul-Konzept für das Speyerer Geschäftsanwesen entwerfen und Kowalke sein Angebot vorlegen. Seit er sich für seine persönliche Energiewende entschieden habe, sehe er „laufend geeignete Dächer in Speyer“, berichtet der Galerist vom neuen Blick nach oben. Nicht einmal eine Baugenehmigung sei für ein Solardach notwendig, betont er. „Nur der Denkmalschutz muss eingeschaltet werden.“ In maximal einem halben Jahr soll alles fertig sein: Nach einem Montage- und einem Elektroinstallationstag soll das Sonnenenergie-Dach auf dem Musenhof stehen.