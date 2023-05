Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

69 Kinder und Jugendliche jüdischen Glaubens haben am Dienstag die historischen und neuen Stätten ihrer Religion in Speyer und Worms besucht. Unter großen Sicherheitsvorkehrungen haben Stadtführer Ludwig Ofer und Kollegen die jungen Leute aus Niedersachsen vom Judenhof zur neuen Synagoge geführt. Und die waren ebenso beeindruckt wie sie beeindruckten.

„Sie ist so schön!“ Ruth begeistert sich am Anblick der neuen Synagoge. „Wir sehen, was ist, die Nachkriegsgenerationen das, was war“, erklärt sie unterschiedliche