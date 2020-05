Karin Vogel betreibt seit 15 Jahren ein Maßatelier unter dem Namen „Vogelfrei“ in der Johannesstraße 21 in Speyer und ist von den Corona-Auflagen besonders betroffen, wie sie sagt: Sie dürfe nicht öffnen, weil ihr Gewerbe in einer Grauzone der Verordnungen liege. Während es für Friseure seit Montag eine Befreiung vom Mindestabstand gibt, sind bei ihr Maßnehmen und Anproben bisher nicht gestattet. Das Speyerer Ordnungsamt sei da sehr streng, laut Handwerkskammer strenger als anderswo.

Für Bräute, deren Hochzeitskleider sie noch ändern muss, bringe das Terminprobleme mit sich, so Vogel, für sie selbst ein großes Einnahmenproblem: Nachdem ältere Aufträge abgearbeitet waren, konnte sie nur noch Masken nähen. „Das ist derzeit mein einziger Umsatz.“ Bisher reiche er immerhin zum Decken der Fixkosten. Rund 500 Masken habe sie schon genäht, davon allein 80 für ein Unternehmen. Sie habe früh damit begonnen, sodass inzwischen der Run vorbei sei, könne aber mit immer individuelleren Motiven immer noch neue Kunden begeistern, berichtet sie. 8 Euro beziehungsweise 10 Euro mit Aufdruck nimmt Vogel für ihre schon vorgewaschenen Utensilien aus 100 Prozent Baumwolle.