Ein ausländerrechtliches Verfahren wird im Stadtrechtsausschuss Speyer verhandelt. Ein Mann aus dem Kosovo, der von der Stadtverwaltung keine Aufenthaltserlaubnis erhalten hat, hat dem widersprochen.

Ein Asylantrag, den der 2013 nach Deutschland gekommene Mann, heute 26 Jahre alt, gestellt hatte, wurde im Januar 2016 abgelehnt. Der daraus folgenden Ausreiseverpflichtung kam er nicht nach und wurde zur Fahndung ausgeschrieben. 2017 tauchte er in Trier auf und sagte, dass er eine Deutsche heiraten wolle. Er beantragte eine Aufenthaltserlaubnis, die abgelehnt wurde. Wieder tauchte er ab.

2019 meldete er sich in Speyer, nachdem er eine Deutsche geheiratet hatte. Sein Antrag wurde trotzdem abgelehnt. Ein Automatismus bestehe hier nicht. Er habe keine Sprachkenntnisse nachgewiesen – was sein Anwalt bestritt. Es sei ihm zuzumuten, zurück in den Kosovo zu reisen und dort bei der deutschen Botschaft oder einer Außenstelle einen Visumsantrag zu stellen, so die Stadt. Die Entscheidung des Stadtrechtsausschusses in dem Fall ist noch nicht veröffentlicht.