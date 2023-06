Ein Streit wegen eines Spritzers aus einer Wasserpistole endete am Mittwochabend damit, dass einem 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Laut Polizei bespritzten gegen 18.50 Uhr eine 14- und eine 17- Jährige am Speyerer Postplatz Passanten mit Wasserpistolen. Die Mädchen hatten den Eindruck, dass die überwiegende Mehrheit der Passanten dies aufgrund der heißen Temperaturen als lustig empfand. Ein Passant sah das offenbar anders: Er war erbost und schrie die Mädchen an, die sich daraufhin bei ihm entschuldigten. Der Mann beleidigte die zwei Mädchen dennoch weiter, weshalb sich der 20-jährige Freund eines der Mädchen einmischte. Der Unbekannte schlug diesem daraufhin unvermittelt mit der rechten Faust ins Gesicht und flüchtete anschließend in Richtung Altpörtel. Ein Rettungswagen wurde hinzugerufen und der 20-Jährige ambulant versorgt. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: auffällig orangenes Polo-Shirt, kurze graue Jeans, kurze dunkle Haare und einen Bart, goldene Sonnenbrille und vermutlich Sportschuhe.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.