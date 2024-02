Vor mehr als 30 Jahren haben die Speyerer Maximilianstraße und der Postplatz am Altpörtel ihr heutiges Erscheinungsbild erhalten. Geht es nach dem Willen der Stadtverwaltung, soll dieses an die Bedürfnisse der heutigen Zeit angepasst werden. Im Gespräch sind unter anderem Baumpflanzungen sowie der Austausch von Sitzbänken. Stephan Böhm, Architekt und Planer des ursprünglichen Entwurfs, ist mit den neuen Plänen nicht einverstanden. Droht ein Rechtsstreit ums Urheberrecht? Im Gespräch mit Patrick Seiler erläutert Böhm, was ihn stört.