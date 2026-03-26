Scarlet Mc Rae ernährt sich nur von Trinknahrung. Die Krankenkasse und Gerichte lehnen eine Kostenübernahme ab. Jetzt hofft sie mit einem Eilantrag in Karlsruhe auf Hilfe.

„Ich sehe mich in meinem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit verletzt und wende mich daher an das Bundesverfassungsgericht“, sagt die 32-jährige, alleinerziehende Mutter aus Altdorf (Kreis Südliche Weinstraße), die ihren juristischen Kampf vor dem Sozialgericht in Speyer begonnen hat. Sie leidet unter einer restriktiv-vermeidenden Essstörung (ARFID) und ernährt sich ausschließlich von Trinknahrung mit für sie lebensnotwendigen Nährstoffen. Mc Rae möchte, dass ihre Krankenkasse – die Barmer – die Kosten für die Trinknahrung übernimmt. Diese wiederum lehnt das ab, weil Mc Rae bislang nur ein Privatrezept und kein Kassenrezept von einem zugelassenen Arzt eingereicht habe. Außerdem habe sie den Beschaffungsweg nicht eingehalten und sich die Trinknahrung besorgt, ohne die Kostenübernahme vorher zu beantragen. Es geht um monatliche Kosten in Höhe von 482,44 Euro, für die Mc Rae nach eigenen Angaben nicht aufkommen könne, weil sie ihren Lebensunterhalt von 500 Euro Krankengeld im Monat bestreiten müsse. Für die Mietkosten komme ihr Ex-Partner mit seinen Unterhaltungszahlungen auf, erklärt die junge Mutter.

Sie würde gerne wieder arbeiten gehen, fühle sich aber aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands und der Vorgaben des Jobcenters dazu nicht in der Lage. Im August stehe eine Prüfung an, ob sie für eine Umschulung geeignet ist, sagt die medizinische Fachangestellte, die eines Tages im öffentlichen Dienst arbeiten möchte. Dafür muss sie aber gesund werden. Ein Allgemeinmediziner mit Privatpraxis für ganzheitliche Medizin attestiert ihr, dass mit einem unmittelbaren Zusammenbruch ihrer Vitalfunktionen zu rechnen sei. Ein Facharzt für Psychiatrie und Neurologie stellt fest, dass Mc Rae ihre Essstörung nicht willentlich steuern könne, sondern dass sie eine massive Abneigung gegenüber festen Nahrungsmitteln habe und eine Psychotherapie brauche. Die wiederum würde Mc Rae gerne ambulant absolvieren, finde dafür aber trotz Dringlichkeitsvermerken ihres Psychologen keinen Therapieplatz beziehungsweise nur einen mit Wartezeit von mindestens einem Jahr. „So lange kann ich nicht warten“, sagt die junge Frau, die von Unterzuckerung, Kreislaufbeschwerden und Kraftlosigkeit berichtet.

Niederlage auch in zweiter Instanz

Mc Rae hat in ihrer Verzweiflung vor Kurzem einen Eilantrag auf Kostenübernahme der Trinknahrung beim Sozialgericht in Speyer gestellt. Dieses lehnte den Antrag ab und berief sich – wie die Krankenkasse – unter anderem auf das fehlende Kassenrezept. Mc Rae legte eine Instanz höher, beim Landessozialgericht in Mainz, Beschwerde ein. Doch auch hier verlor sie. Das Landessozialgericht bestätigte jüngst die Entscheidung des Sozialgerichts in Speyer. Die Begründung auch hier: „Es lag keine vertragsärztliche Verordnung vor, die aber zwingende Voraussetzung für den begehrten Anspruch der Antragstellerin ist“, teilte eine Gerichtssprecherin auf RHEINPFALZ-Anfrage mit.

Die junge Mutter kann nicht verstehen, warum sie ein Rezept braucht, wenn im Arztbrief dargelegt werde, dass die Trinknahrung für sie überlebenswichtig sei. Allerdings stellt sich die Frage, warum sich Mc Rae kein Rezept von einem zugelassenen Kassenarzt ausstellen lässt beziehungsweise warum sie keins bekommt. „Ärzte wollen sich nicht in laufende juristische Verfahren einmischen“, glaubt die 32-Jährige zu wissen. Sie bezeichnet sich als „Justizopfer“, das abgewiesen werde, weil sie ohne Anwalt selbst für ihre Rechte einstehe und die Ablehnung der Gerichte und der Krankenkasse „die einfachste Lösung für das System“ sei.

Anteilnahme im Netz und bei RHEINPFALZ-Lesern

Derweil erhält die junge Frau, die sehr offensiv mit ihrem Schicksal in den sozialen Medien umgeht, viel Zuspruch. Ein Internetnutzer spendete ihr 50 Euro, damit sie sich mit dem Geld um sich kümmern könne, berichtet Mc Rae. Außerdem überließ ihr ein Mann aus der Südpfalz, der an Krebs erkrankt ist, 28 Flaschen Trinknahrung, nachdem er in der RHEINPFALZ von Mc Raes Schicksal gelesen hatte. „Das ist so süß, die Leute sind so hilfsbereit“, freut sie sich.

Ihr letzte Hoffnung, an die sie sich jetzt klammert, ist das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, bei dem sie am Montag einen Eilantrag eingereicht und Verfassungsbeschwerde eingelegt hat. Sie wendet sich damit gegen den Beschluss des Landessozialgerichts und will weiterhin erreichen, dass die Krankenkasse vorläufig zur Kostenübernahme der Trinknahrung verpflichtet wird. Mc Rae beruft sich dabei auf das Grundgesetz und das darin festgeschriebene Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, das Willkürverbot und den Anspruch auf rechtliches Gehör. „Ich bin kein Aktenzeichen, das man verhungern lassen kann“, sagt die 32-Jährige. Das Bundesverfassungsgericht bestätigt auf Anfrage den Eingang der Verfassungsbeschwerde. Diese befinde sich in Bearbeitung, nähere Fragen könnten nicht beantwortet werden.