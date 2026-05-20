Erneute Niederlage für eine junge Frau aus Altdorf (Kreis Südliche Weinstraße): Die 32-Jährige wollte per Eilantrag beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg erwirken, dass die Krankenkasse die Kosten für ihre Trinknahrung übernimmt. Die Frau hat eine diagnostizierte Essstörung und will, dass die Krankenkasse ihr die monatlichen Kosten für ihre Flüssignahrung in Höhe von 482,33 Euro erstattet. Die Krankenkasse lehnt das ab, unter anderem weil die Frau nur ein Privatrezept vorgelegt hatte. Die 32-Jährige, die sich in Lebensgefahr wähnt und sich ohne Anwalt verteidigt, begann daraufhin ihren Zug durch alle Instanzen: Sie legte Eilanträge beim Sozialgericht in Speyer und beim Landessozialgericht in Mainz ein. Die Gerichte lehnten die Anträge ab. Vor dem Bundesverfassungsgericht war die junge Frau ebenfalls nicht erfolgreich. Das höchste Gericht der Bundesrepublik mit Sitz in Karlsruhe lehnte die Verfassungsbeschwerde ab. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagte nun ebenfalls nein und beschloss, den Eilantrag der Südpfälzerin nicht anzunehmen.