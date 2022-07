Eine Körperverletzung infolge von Falschparken vermeldet die Polizei aus dem Gewerbegebiet am Rübsamenwühl. Der Besucher eines Restaurants habe sein Fahrzeug dort am Mittwoch, 17.45 Uhr, an einer Stelle abgestellt, die nicht für Gäste vorgesehen war. Der Eigentümer des Grundstücks habe ihn deshalb auf die ausgewiesenen Parkplätze schicken wollen. „Es entstand ein Streit, den der hinzugekommene Pächter des Restaurants zu schlichten versuchte“, so der Bericht. Das sei nicht gelungen. Der Gast habe den Pächter mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und ihm gegen die Beine getreten. Auf ihn komme nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung zu, auf den Grundstücksbesitzer eines wegen Beleidigung.