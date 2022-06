Ein nicht angeleinter Hund war am Donnerstag, 14.20 Uhr, im Erlenweg der Auslöser für Streitigkeiten. Als der Hund beim Spazierengehen auf die Straße lief, kam es zwischen einem 57-jährigen Autofahrer, der vorbeifuhr, und dem bislang unbekannten Hundebesitzer zu einem verbalen Schlagabtausch. In der Annahme, der Pkw-Fahrer würde den Hund überfahren, soll der Halter laut Polizei Beleidigungen und Bedrohungen ausgesprochen haben. Die Polizei sucht jetzt nach dem Hundehalter und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0632 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer zu melden.