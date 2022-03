Gewalttätiger Streit auf dem Bolzplatz: Ein Elf- und ein 14-Jähriger sind laut Polizei im Bereich der Kämmererstraße Opfer einer Gruppe von Jugendlichen geworden. Wie die Beamten am Montag mitteilten, geht es um einen Vorfall am Freitag, 16.45 Uhr. Die beiden Opfer hätten zusammen mit einem Zwölfjährigen auf dem Spiel- und Fußballplatz gekickt, als sechs Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren hinzugekommen seien. Sie seien „verbal aggressiv“ geworden und hätten die kleinere Gruppe zum Verlassen des Fußballplatzes aufgefordert. Der Bericht: „Im weiteren Verlauf trat ein 15-Jähriger den Elfjährigen ins Gesäß. Der 14-Jährige entfernte sich, wurde von dem 15-Jährigen und einem Begleiter verfolgt, auf unterstem Niveau beleidigt und in Richtung des Kopfes geschlagen.“

Die Polizei sei verständigt worden, habe vor Ort aber nicht mehr alle Beteiligten antreffen können.