Mit dem erfolgreichen Bürgerbegehren im Rücken bekräftigte die Initiative gegen die Landesgartenschau 2027 ihre Kritik am Konzept. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) wollte die Art und Weise der Kritik aber nicht unkommentiert lassen.

Beide Seiten – sowohl die Bürgerinitiative (BI) um ihren Sprecher Volker Ziesling als auch die Oberbürgermeisterin (OB) – haben in dieser Woche deutliche Worte gefunden. Ziesling sprach am Montag von einer „extrem schwachen Planung“ bei der Bewerbung um die Landesgartenschau, meinte damit nach eigener Aussage vor allem die Ebene der politischen Entscheider.

Stefanie Seiler hatte das anders wahrgenommen und sich zu einer Stellungnahme verpflichtet gefühlt, in der sie von einem „in höchstem Maße respektlosem“ Auftreten des BI-Sprechers sprach. Sie verteidigte die Arbeit des Stadtpersonals, das an der Konzeption der Bewerbung beteiligt war. Außerdem unterstellte Seiler dem BI-Sprecher eine mangelnde Beteiligung an den Prozessen der Planung.

Ziesling: Keine Gespräche

Volker Ziesling konnte das so nicht stehen lassen: „Kritik an der vorgestellten Planung wurde meinerseits in einer Sitzung des Gestaltungsbeirates und der gemeinsamen Sitzung des Bauausschusses und des Umweltausschusses vorgetragen“, sagte er. In beiden Veranstaltungen ist seine Kritik „barsch zurückgewiesen“ worden, ohne auf Inhalte einzugehen, behauptet Ziesling. Ein Gesprächsangebot habe es nicht gegeben.

Er wertet das 20:6-Votum für die Bewerbung bei einer Gesamtzahl von 44 Stadträten anders als die Stadtverwaltung nicht als große Mehrheit und verweist gleichzeitig auf die im demokratischen Prozess entstandene Bürgerinitiative und das Begehren. Von der OB habe er sich Dank und Respekt für dieses Engagement gewünscht.

Seiler: Planung hat Befüworter

Die Stadtchefin präzisierte nun ihre Aussage zur Initiative: „Meine Kritik richtet sich nicht gegen die Bürgerinitiative selbst oder gegen Bürgerinnen und Bürger, die anderer Meinung sind, was völlig legitim ist, sondern gegen die Art und Weise, wie der Sprecher der Bürgerinitiative agiert“, sagte Seiler. Nur weil die Kritiker-Seite „laut und medienwirksam“ kommuniziere, heiße das nicht, dass die Planungen nicht auch zahlreiche Befürworter finde.

Zuvor hatte die Stadt verkündet, dass das Bürgerbegehren gegen die Bewerbung – die laut Stadt rund 150.000 Euro gekostet hat – erfolgreich gewesen ist. In der Stadtratssitzung am 10. März wird das Begehren voraussichtlich formal anerkannt. Für Mitte bis Ende März wird dann die Entscheidung erwartet, wer den Zuschlag für die Gartenschau erhält. Sollte Speyer wirklich gewinnen, müsste es zu einem Bürgerentscheid kommen, für den die Verwaltung mit Kosten im niedrigen sechsstelligen Bereich rechnet.