Am Mittwochnachmittag hat es in der Josef-Schmitt-Straße einen Streit zwischen Anwohnern und einem Paketboten gegeben, bei dem es zu Körperverletzungen gekommen ist. Laut Polizei wollte der 33-jährige Anwohner den 28-jährigen Paketboten zur Rede stellen, weil er schon länger mit der Art der Paketzustellung nicht zufrieden war. In Folge dessen sei ein Streit entstanden, der eskaliert sei als Vater und Bruder des Anwohners hinzugekommen waren. Gegen alle vier Beteiligten wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.