Einen Streit mit ihrem aggressiven Ex-Partner hat am Montag gegen 19.10 Uhr eine 35-jährige Frau im Schlangenwühl der Polizei gemeldet. Der Mann war beim Eintreffen der Beamten bereits geflüchtet, teilt die Polizei mit. Kurz darauf rief die Frau jedoch erneut die Beamten herbei, weil der 40-Jährige wieder aufgetaucht sei und herumschreien sowie gegen die Tür schlagen würde. Beim zweiten Versuch trafen die Polizisten den aufgebrachten Mann an. Er war lediglich mit einer Weste bekleidet und wirkte erheblich alkoholisiert. Nachdem die Beamten ihm eine Hose geliehen hatten, erhielt er einen Platzverweis. Diesem kam der Mann trotz mehrmaliger Aufforderung jedoch nicht nach. Vielmehr fing er fortlaufend an, die Beamten zu beleidigen und wollte sie zum Kampf herauszufordern, heißt es im Polizeibericht. Nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Aggressivität des 40-Jährigen brachten die Beamten diesen zu Boden, fesselten ihn und nahmen ihn in Gewahrsam. Bei der späteren Entlassung des Mannes stellten die Beamten fest, dass er in der Zelle die Tür beschädigt hatte. Der 40-Jährige sieht nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung und mehrfacher Beleidigung entgegen.