Am Freitagvormittag ist ein Streit zwischen zwei Männern in der Eichendorffstraße eskaliert, in Folge dessen sich einer der beiden verletzt hat und von der Polizei in Gewahrsam genommen werden musste. Wie die Beamten am Montag mitteilen, ist es an besagtem Tag gegen 9.50 Uhr zu der lautstarken Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen und einem 41-Jährigen gekommen. Beide haben sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung der Mutter des 19-Jährigen befunden. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung sei der Streit dann nach einer Verfolgung auf der Straße geworden. Der Jüngere soll den 41-Jährigen Mann derart beleidigt und bedroht haben, dass dieser sich in einem Hauseingang versteckt habe.

Der 19-Jährige habe das Versteck finden können und die Türscheibe mit seiner Faust eingeschlagen, weil diese verschlossen gewesen sei. Die Hand das Jüngeren habe anschließend vom Rettungsdienst versorgt werden müssen. Laut Polizei ist der 19-Jährige während der Tat stark alkoholisiert gewesen und musste von den eintreffenden Beamten auf dem Boden fixiert werden, weil er weiterhin versucht hatte, auf den 41-Jährigen loszugehen. Er habe auch einen Großteil der eingesetzten Polizei-Kräfte beleidigt. Ein Alkoholtest habe den Wert von 2,19 Promille ergeben. In welchem Verhältnis die beiden Männer zueinander stehen oder was der Auslöser für den Streit war, teilte die Polizei nicht mit.