In einer Kneipe in der Schustergasse in Speyer ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Laut Polizei zog ein unbekannter Beteiligter vermutlich einen Elektroschocker aus der Tasche und drohte damit den anderen Beteiligten, als er die Kneipe verließ. Der Streit setzte sich auf der Straße fort, weshalb Zeugen die Polizei verständigten. Die Beamten wollten vor Ort auch einen 31-Jährigen aus Speyer kontrollieren. Der Mann war damit jedoch nicht einverstanden und verhielt sich gegenüber den Polizeibeamten aufbrausend und unkooperativ, sodass ihm zunächst Handfesseln angelegt werden mussten, heißt es in der Polizeimitteilung.

Die Beamten sprachen danach allen Beteiligten – auch dem 31-Jährigen – einen Platzverweis aus. Der Mann entfernte sich zunächst, kam dann der Polizei zufolge aber wieder zurück und beleidigte die Beamten mehrfach. Weil er sich nicht beruhigen ließ und sich weiterhin aggressiv verhielt, die Polizisten durchgängig lautstark beleidigte und dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen den 31-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen, die weitere Angaben machen können, auch zu dem unbekannten Mann mit dem Elektroschocker, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen – unter 06232 1370.