Als die Polizei eintrifft, flieht der Angreifer, wird aber nach einer kurzen Verfolgung von den Beamten festgenommen.

Ein 26-Jähriger hat in der Kutschergasse in Speyer am Sonntag, 24. Mai, gegen 18.30 Uhr zwei 21-Jährige angegriffen. Die Auseinandersetzung eskalierte und wurde handgreiflich. Als die alarmierten Beamten eintrafen, rannte der Mann davon. Nach kurzer Verfolgung stellten die Beamten ihn und kontrollierten seine Personalien. Dabei zeigte sich: Gegen den Mann lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl vor, weil er eine verhängte Freiheitsstrafe nicht angetreten hatte. Zudem fanden die Einsatzkräfte bei ihm einen gefälschten 50-Euro-Schein und stellten ihn sicher. Die Einsatzkräfte brachten den 26-Jährigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.