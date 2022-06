Ihre gute Kinderstube vergessen hatte laut Polizei offenbar eine unbekannte Autofahrerin. Sie war dem Bericht zufolge am Montag um 14.20 Uhr in der Rulandstraße unterwegs, als der Wagen des 45-Jährigen vor ihr stark abgebremst wurde, um eine Kollision beim Abbiegen in die Diakonissenstraße zu vermeiden. Das Manöver habe die Frau im Auto dahinter derart verärgert, dass sie dem Mann bis auf einen Parkplatz gefolgt sei, um ihn dort zur Rede zu stellen. „Im Zuge von darauffolgenden Streitigkeiten beleidigte sie den 45-Jährigen und fuhr anschließend davon“, berichten die Beamten. Das Kennzeichen der Fahrerin sei bekannt, sodass sie nun laut Polizei zum Gegenstand von Ermittlungen wird.