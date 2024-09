Ein Streit in einem Café in der Korngasse in Speyer hat am Dienstagvormittag zu einem Polizeieinsatz geführt. Gegen 11.40 Uhr gerieten ein 37-jähriger Mann und ein 58-jähriger Café-Mitarbeiter laut Polizei in eine Auseinandersetzung, nachdem der Jüngere zwei Frauen belästigt haben soll. Der Mitarbeiter forderte den Mann auf, das Lokal zu verlassen. Stattdessen eskalierte der Streit: Der 37-Jährige spuckte den Mitarbeiter an und schüttete ein Getränk über ihn. Daraufhin schlug der 58-Jährige mehrfach auf den Mann ein und verletzte ihn mit dem Knie an der Nase. Die Polizei sprach dem 37-Jährigen einen Platzverweis aus, dem er jedoch nicht nachkam. Schließlich wurde er in Gewahrsam gebracht. Gegen beide Männer laufen nun laut Polizei Strafverfahren.