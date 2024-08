Weil er in der Nacht auf Sonntag zwei Männer und eine Frau vor der Halle 101 geschlagen hat, sucht die Polizei einen Unbekannten. Gegen 1.15 Uhr kam es ihrem Bericht zufolge zunächst zu einem verbalen Streit zwischen mehreren Personen, aus dem dann eine körperliche Auseinandersetzung wurde. Der Unbekannte schlug dabei einem 27-Jährigen auf den Kopf und einem 31-Jährigen gegen den Hals. Eine 36-jährige Speyererin bekam die Auseinandersetzung mit und wollte dazwischengehen. Dabei schlug der Mann sie ebenfalls auf den Kopf. Der Beschuldigte ist zirka 40 Jahre alt und hat eine Glatze. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst ärztlich versorgt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.