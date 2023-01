Ein 80-Jähriger geriet am Samstagnachmittag auf einem Parkplatz Am Rübsamenwühl in Streit mit einer anderen Person. Laut Polizei beleidigte und bedrohte der Speyerer diese. Bei Eintreffen der Polizei hatte der Beschuldigte bereits die Örtlichkeit mit seinem Auto verlassen. Weil er offenbar alkoholisiert war und wegen seiner Fahrweise hatte er dabei offenbar andere gefährdet. Die Polizei traf den Beschuldigten vor seiner Wohnanschrift an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.