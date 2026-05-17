An der Halle 101 soll ein bislang Unbekannter laut Polizei am Samstagabend zwei Jugendliche verletzt haben. Wie die Beamten mitteilen, seien sie gegen 22.35 Uhr über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an der Party-Location informiert worden. Dabei sei eine verbaler Streit eskaliert und der Unbekannte habe einem 15-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen und gegen den Kopf getreten. Der Verletzte sei ins Krankenhaus gekommen. Der Unbekannte sei zu Fuß geflüchtet. Außerdem habe der Mann einen 17-Jährigen geohrfeigt, wie die Beamten ermittelten. Den Beschuldigten fanden sie vor Ort allerdings nicht mehr. Nun bittet die Polizei Zeugen des Vorfalls, sich unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de mit Hinweisen zu melden.