Dicke Luft im Feuerbachpark: Wie die Polizei mitteilt, ist am Montag gegen 8.45 Uhr in der Ludwigstraße, die an den Park angrenzt, eine Diskussion zwischen einem 25-Jährigen und einem 26-Jährigen aus dem Ruder gelaufen. Die beiden Männer hielten sich dort als Teil einer siebenköpfigen Gruppe im Alter zwischen 24 und 26 Jahren auf.

Nach bisherigen Feststellungen der Beamten griff der 25-Jährige den ein Jahr Älteren mit Schlägen und Tritten an. Der 26-Jährige wehrte den Angriff ab und wurde offenbar nicht verletzt. Ein Angehöriger der Gruppe rief die Polizei per Notruf und gab an, dass der 25-Jährige eine Pistole dabei habe. Die Polizei suchte den Park und die Umgebung mit starken Kräften ab.

Letztlich fanden die Beamten weder bei einer der beteiligten Personen noch bei der Durchsuchung des Parks und eines Autos eine Pistole. Die Polizisten stellten bei dem 25-Jährigen einen Atemalkoholwert von 0,99 Promille fest. Der 26-Jährige war nicht alkoholisiert. Die Beamten erteilten allen sieben Personen der Gruppe Platzverweise und führten eine Gefährderansprache durch.