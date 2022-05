Einschränkungen der Betreuungsangebote in den städtischen Kindertagesstätten kündigt die Stadt Speyer für Mittwoch, 11., und Donnerstag, 12. Mai, an. Hintergrund sind laut Pressemitteilung ganztägige Warnstreiks, zu denen die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Von den zwölf Einrichtungen muss laut Stadt voraussichtlich die Betreuung in den Kitas „Mäuseburg“, „Löwenzahn“, „Schatzinsel“ und „Seekätzchen“ wegen streikender Mitarbeiter sowie krankheits- und quarantänebedingter Personalausfälle stark eingeschränkt werden. Die Eltern seien informiert worden, nachdem die Stadt das Personal gebeten hatte, eine etwaige Streik-Teilnahme möglichst frühzeitig mitzuteilen.