Die andauernde Tarifauseinandersetzung im privaten Omnibusgewerbe in Rheinland-Pfalz wirkt sich erneut auf den Öffentlichen Nahverkehr in Speyer aus. Wie Nicole Blume, Speyerer Niederlassungsleiterin des Busunternehmens DB Regio Mitte, auf Anfrage bestätigte, verkehren die Stadtbusse mit einem Notfahrplan: „Nur etwa 20 Prozent der Fahrzeuge sind im Einsatz.“ Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi habe ihre Mitglieder kurzfristig zum ganztägigen Streik am Donnerstag von 3 Uhr morgens bis Betriebsschluss aufgerufen. Betroffen sind neben Speyer in der Pfalz noch Kandel und Kaiserslautern. Am Freitag soll der Betrieb wieder normal laufen.