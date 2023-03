Der ganztägige Warnstreik am Freitag, 24. März, zu dem die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aufgerufen hat, führt zu Einschränkungen im öffentlichen Leben in Speyer, etwa in Kitas. Außerdem bleiben das Hallenbad und die Sauna des Bademaxx an diesem Tag geschlossen, wie Betreiber Stadtwerke mitteilt.

Die personellen Einschränkungen wegen angekündigter „Arbeitskämpfer“ seien so groß, dass das Bademaxx nicht öffnen könne. Einschränkungen wurden auch bereits für städtische Kindertagesstätten angekündigt. Dabei ist jedoch – anders als gestern wegen eines Übermittlungsfehlers der Stadt gemeldet – der Freitag, nicht der Donnerstag der am stärksten betroffene Tag. Die Stadt, die als Arbeitgeber vorab die Streikabsicht abgefragt hat, geht von 34 Teilnehmern und Arbeitsniederlegungen in den Kitas Cité de France, Löwenzahn, Mäuseburg, Pusteblume, Regenbogen, Schatzinsel, Seekätzchen und WoLa aus.

Für den Donnerstag, 23. März, gibt es einen Streikaufruf der Bildungsgewerkschaft GEW, an dem laut Stadtverwaltung nur drei Schatzinsel-Beschäftigte teilnehmen wollen.