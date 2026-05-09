Streetfood-Festivals gab es in Speyer schon mehrfach. Eine geplante neue Veranstaltung auf der Maximilianstraße kommt jedoch nicht zustande. Sie weicht nach Bad Dürkheim aus.

Appetitliche Streetfood-Vielfalt wurde auf der Maximilianstraße zum Beispiel 2024 dargeboten – quasi als Beilage zur damaligen Leistungsschau. Bei der Halle 101 gab es schon eine ähnliche Veranstaltung mit asiatischer Note. Speyer habe einfach „großes Potenzial“ für ein solches Angebot, sagt Vivien Bähr, Sprecherin der Wiesbadener Raketenklub GmbH, die zusammen mit Partnerbetrieben gerne von Freitag, 29., bis Sonntag, 31. Mai, auf der Maximilianstraße bewirtet hätte.

Nun teilt sie mit, dass das Festival „aus organisatorischen Gründen seitens der Stadt Speyer auf einen neuen Standort verlegt werden“ müsse. Es werde der Flohmarktplatz an der Saline in Bad Dürkheim sein, den der Veranstalter schon von früheren Auflagen kennt und in diesem Jahr nun zweimal bespielen wird: Der traditionelle Termin im Sommer (4. bis 9. August) bleibe erhalten, der Ende Mai komme hinzu. Den Betreibern seien Stornierungen wegen des Ortswechsels angeboten worden, aber das Verständnis sei groß, betont Bähr. 25 Stände seien nun auch für Bad Dürkheim gebucht. „Wir sind froh, dass wir den Termin halten können“, so die Sprecherin. Es solle an die „Super-Erfahrungen“ an der Saline angeknüpft werden, wo man mit allen Gegebenheiten schon vertraut sei.

Premiere 2027 als Ziel

Den Veranstaltungsort Speyer will das Wiesbadener Unternehmen noch nicht abschreiben. Ein neuer Anlauf sei schon gemacht, betont Bähr. „Unser klares Ziel ist es, die Veranstaltung 2027 erfolgreich in Speyer umzusetzen und gemeinsam mit der Stadt sowie den Partnern vor Ort ein besonderes Erlebnis zu schaffen.“ Absprachebedarf bestehe wohl vor allem hinsichtlich eines geeigneten Orts für das Festival.

Die Raketenklub GmbH habe ihre Anfrage für dieses Jahr auf die Maximilianstraße bezogen, dafür aber eine Absage erhalten, so Bähr. Sie erwähnt als einen Grund den großen Aufwand für die Sperrung der Zu- und Abfahrten, die die Stadt wie bei anderen Terminen in der Fußgängerzone zur Auflage mache. Außerdem sei dem gewünschten Datum nicht zugestimmt worden. Es habe mehrere Gespräche über Alternativen schon in diesem Jahr gegeben, aber letztlich keine Einigung.

„Eine Zusage für die Durchführung der Veranstaltung durch die Stadt wurde zu keinem Zeitpunkt erteilt. Die Bewerbung der Veranstaltung über die Facebook- beziehungsweise Internetseite des Veranstalters erfolgte ohne vorherige Abstimmung mit der Stadt“, betont dazu Anke Illg, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage. Nachdem der zuständigen Fachabteilung die vollständigen Informationen und Unterlagen der Wiesbadener vorgelegen hätten, sei dazu am 12. Februar in einem Jour-fixe zur Veranstaltungsplanung sowie im behördlichen Umlaufverfahren befunden worden.

Keine Flächen zu haben

Ergebnis laut Illg: „Nach Rückmeldung der Ordnungs- und Sicherheitsbehörden ist eine Umsetzung des Vorhabens in der beantragten Form sowie am vorgesehenen Termin in der Maximilianstraße leider nicht möglich.“ Darüber sei der Veranstalter gleich am nächsten Tag informiert worden. Dann hätten sowohl die Stadt als auch der Raketenklub alternative Standorte geprüft und deren Eigentümer angefragt. „Für den genannten Termin standen jedoch keine geeigneten Flächen im Stadtgebiet Speyer zur Verfügung.“

Zu berücksichtigen ist dabei laut Stadtverwaltung, dass an dem betreffenden Wochenende bereits mehrere Großveranstaltungen in der Speyerer Innenstadt geplant seien. Dazu gehörten die Kult(o)urnacht am Freitagabend sowie ein Gesundheitstag im Domgarten am Samstag. Beide Formate ziehen traditionell viele Gäste an. In Bad Dürkheim wird nun freitags, 14 bis 24 Uhr, samstags, 12 bis 24 Uhr, und sonntags, 12 bis 20 Uhr, auf dem Flohmarktgelände an der Saline bewirtet. Angekündigt sind neben den Essensständen wechselnde Straßenkünstler und Spielmöglichkeiten für Kinder.