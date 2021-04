Ein neu zusammengestelltes Speyerer DJ Quartett legt bei der zweiten Online-Party für Auge und Ohr aus dem Alten Stadtsaal am Freitag 30. April, 19 bis 1 Uhr, auf. Gestreamt wird dieses Mal mit vielen Überraschungen über den Mixcloud-Kanal der mittlerweile erprobten LadenMusik: www.mixcloud.com/live/ladenmusik. Motto, wie schon zum Faschingssamstag, ist „I scream, you scream, we all scream for Speyer.Kultur.Stream!“

Zum Einstieg in den Abend und zum Aufwärmen präsentiert DJane Frau Hoffmann ab 19 Uhr einen Mix aus französischen Chansons, Rap, Reggea und Alternative, um dann den Bogen hin zum tanzbaren Soul, Funk und Electrojazz zu spannen.

Im zweiten Set ab 20.30 Uhr übernimmt der bereits ladenmusikerprobte DJ Leonard Rillig mit einem breitgefächerten Klangspektrum die Decks, die die Welt bedeuten.

Ab 22 Uhr legen die Partymixers DJane RedS und DJ Seemann auf. „Keine Experimente!“, so könnte man den Sound dieses DJ-Teams auf den Punkt bringen. Auch wenn das Adenauer-Zitat politisch einer anderen Farbe zugeordnet werden muss, trifft es hier doch voll ins Schwarze oder eben Rote! Denn hinter DJane RedS verbirgt sich die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Als letztes werden ab 23.30 Uhr Glen und „his brother from another mother“ Janko die Nacht mit ebenso kompromisslosem wie straightem Techno zu einem energetischen Abschluss bringen.

Begleitet wird das musikalische Programm einmal mehr vom Neustadter Video-Künstler Gunnar Keppler, auch bekannt als Düsterleuchten. Tommi Alfter kümmert sich um Bühnenbild und Raumgestaltung. Initiator, Moderator und Tausendsassa Hering Cerin lässt diesmal zwar seine Cowbell daheim, wird aber im Hintergrund nicht gänzlich untätig bleiben.

Der Stream ist kostenfrei. Spenden für den Speyerer Kultur.Support sind willkommen, entweder mit Online-Spendentickets oder mit Direktspenden. Alle Infos unter www.speyer.de/kultursupport.