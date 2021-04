Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz gibt morgen um 18 Uhr unter der Leitung ihres Chefdirigenten Michael Francis ein Konzert im Technik-Museum Speyer vor der spektakulären Kulisse des russischen Space Shuttle Buran. Das Konzert wird von dem deutsch-französischen Sender ARTE als Livestream über ARTE Concert ausgestrahlt. In der Reihe sind Weltstars der Klassik zu erleben.

Vor der futuristischen Kulisse des Space Shuttle Buran OK-GLI stehen Werke auf dem Programm, die auf nicht weniger beeindruckende Weise Kräfte und Energien freisetzen. Zwar geht es in der Musik mehr ums Tanzen denn ums Fliegen, aber wo liegen da schon genau die Grenzen? Gespielt werden „The Chairman Dances“ von John Adams, Zoltán Kodálys „Tänze aus Galánta“ sowie die Slawischen Tänze op. 72 von Antonín Dvorák. Verfügbar ist das Video dort bis Samstag, 29. Mai.

Der Komponist John Adams gehört zu den Pionieren der „Minimal Music“, die sich ab den 1960er-Jahren in den USA entwickelte. Adams Orchesterstück „The Chairman Dances“ von 1985 ist deutlich hörbar von George Gershwin und Leonard Bernstein beeinflusst. Das Wort „Dances“ im Titel ist übrigens nicht als Substantiv, sondern als Verb gemeint. Beschrieben wird eine Szene aus Adams’ Oper „Nixon in China“: Dort stürmt Mao Tse-tungs Ehefrau ein Präsidentenbankett, hängt Lampions auf und beginnt mit ihrem Mann Foxtrott zu tanzen.

Slawische Tänze

Der ungarische Komponist und Musikethnologe Zoltán Kodály war ein Pionier bei der Wiedereinführung volkstümlichen Materials in die Musik des 20. Jahrhunderts. „Tänze aus Galánta“ ist der Titel einer Komposition von Zoltán Kodály aus dem Jahr 1933. Es ist eine Sammlung von volkstümlich inspirierten Tänzen der Sinti und Roma aus der Gegend um Galánta, ein kleiner, damals ungarischer Marktflecken in der heutigen Slowakei, in der Kodály seine Jugend verbrachte. Das Werk gehört zu den bekanntesten des Komponisten. Die Uraufführung fand am 23. Oktober 1933 unter der Leitung von Ernst von Dohnányi statt.

Die „Slawischen Tänze“ von Antonín Dvorák waren ursprünglich für Klavier zu vier Händen geschrieben. Dank des großen Erfolgs folgte der Komponist jedoch dem Wunsch seines Verlegers und instrumentierte die Tänze auch für großes Orchester, die bis heute zu Dvoráks beliebtesten Stücken zählen.

