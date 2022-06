Seit diesem Schuljahr gibt es am Edith-Stein-Gymnasium (ESG) eine Stratosphären AG. Klingt spannend. Ist es auch. Jetzt wird ein erster praktischer Versuch gestartet. Die Fluggenehmigung dafür ist bereits eingeholt.

Am 6. Juli, 9.45 Uhr, muss das Wetter passen, vor allem die Windrichtung. Denn dann startet auf dem Schulhof des ESG im Langensteinweg ein Ballon, der wissenschaftliche Daten liefern soll. „Die Windrichtung darf nicht gen Frankreich gehen, denn für das Land haben wir keine Fluggenehmigung“, erklärt Melanie Müller. Sie unterrichtet Physik und Biologie am ESG und betreut mit ihrem Kollegen Philipp Baier 15 Mädchen in zwei AG-Gruppen.

„Unser Plan ist, verschiedene Experimente zu machen“, erklärt Gymnasiastin Clara Roth. Johanna Prüfe nennt zwei Beispiele: „Wir werden UV-Perlen mit auf den Weg geben, die die Strahlung messen oder halb aufgeblasene Luftballons, um zu sehen, wie sich der Luftdruck verändert.“ Die beiden 17-Jährigen sind fasziniert von Naturwissenschaften. Die Stratosphären AG kam ihnen da genau Recht.

Maximale Höhe: 36 Meter

Neben zwei kleinen Kameras und einem GPS-Tracker werden alle notwendigen Kleinteile zu Experimentierzwecken in eine Styroporbox gepackt, die an einem Seil am Luftballon befestigt wird. Mit voller Beladung soll der in die Luft gehen.

„Erreichen wird er maximal eine Höhe von 36 Metern“, sagt Müller. Interessant ist die Entwicklung des Ballons während der Reise, für die etwa zwei Stunden veranschlagt werden. Er soll seinen Durchmesser in dieser Zeit nämlich von knapp zwei Metern auf elf Meter ausdehnen. „Dann platzt er“, so Müller. Irgendwo in einem Bereich von 60 bis 200 Kilometern geht das gute Stück dann zu Boden – je nach Windverhältnissen.

Daten zu Luftfeuchtigkeit

„Die Daten, die während des Fluges aufgenommen worden sind, werten wir danach aus“, kündigt Roth an. Dazu gehören unter anderem Angaben zur Luftfeuchtigkeit in den verschiedenen Höhen oder über die Geschwindigkeit. Froh ist Müller, mit den Mädchen überhaupt ein solches Projekt umsetzen zu können. Zu verdanken ist das ihrer Initiative, die zu einer Förderung durch die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung sowie RTL „Wir helfen Kindern“ geführt hat. „Die AG würden wir gerne fortführen – sofern die dafür notwendige finanzielle Unterstützung möglich gemacht werden kann“, betont Baier.