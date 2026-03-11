In der Speyerer Holzstraße steht eine seit Jahrzehnten unbenutzte Schranke. Die Beschilderung um sie herum sorgt für Verwirrung. Doch wohl nicht mehr lange.

Mit Verkehrszeichen nicht gegeizt hat die Stadtverwaltung entlang der Holzstraße gegenüber dem St.-Vincentius-Krankenhaus. Etwas irritierend sind dabei allerdings die Anzahl und der Geltungsbereich der Schilder, die auf Parkmöglichen entlang der Fahrbahn hinweisen – vor allem, weil sie auf einer Strecke von geschätzt drei Metern in entgegengesetzte Richtungen weisen. Ist hier Schabernack im Spiel? Lässt Schilda grüßen?

Mitnichten, wie die Stadt auf Anfrage betont. „Grundsätzlich wäre auch eine durchgehende Beschilderung möglich“, räumt Stadtsprecherin Anke Illg ein. In der Vergangenheit hätten in diesem Bereich jedoch zwei unterschiedliche Regelungen gegolten: Vor der Schranke in Richtung Schützenstraße sei während des Umbaus der Liegendzufahrt des „Vincenz“ eine Lieferzone für Krankentransportfahrzeuge eingerichtet gewesen. „Der Bereich hinter der Schranke war hingegen als Besucherparkplatz mit einer Parkdauer von zwei Stunden (Parkscheibe) ausgewiesen“, schildert Illg: „Die praktischen Erfahrungen vor Ort zeigen, dass eine eindeutige und differenzierte Beschilderung erforderlich ist, um klare Verhältnisse zu schaffen und Missverständnisse zu vermeiden.“

Daher hat man sich amtlicherseits also für eine klare Zeichensprache entschieden, auch wenn diese bedeutet, dass zwei Schilder mehr gesetzt werden mussten, um den Bereich der dort montierten Schranke elegant auszusparen. Doch führt die Stadt nur Gutes im Schilde, denn das derzeitige zum Schmunzeln anregende Bild soll bereits „in naher Zukunft“ der Vergangenheit angehören, wie Illg ankündigt. Geplant sei nämlich, „beide Bushaltestellen im unmittelbaren Umfeld des Krankenhauses barrierefrei“ auszubauen. In diesem Zuge werde die Schranke entfernt und hernach die Beschilderung an die neue Situation angepasst. Es geschehen noch Zeichen und Wunder.

Warum aber gibt es überhaupt eine Absperrmöglichkeit an dieser Stelle der Holzstraße? Auch in diesem Fall ist Stadtsprecherin Illg kundig. Die Schrankenanlage stamme demnach aus dem Jahr 1974, teilt sie mit: „Sie diente ursprünglich dazu, die Holzstraße in den Abend- und Nachtstunden (20 Uhr bis 6 Uhr) für den Fahrzeugverkehr zu sperren und so eine Verkehrsberuhigung in diesem Abschnitt zu erreichen.“ In Betrieb war die Barriere allerdings nicht lange. „Diese Regelung wurde bereits 1982 aufgehoben“, so Illg. Stehen blieb die unbenutzte Schranke dennoch, fortan mit hocherhobenem Schlagbaum. Was begrifflich wiederum vortrefflich zum Schilderwald passt. Dass die Schicksalsgemeinschaft auf einen Schlag verschwindet, ist da nur folgerichtig.