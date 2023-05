Alkohol im Straßenverkehr war schon immer ein Problem. Im vergangenen Jahr ist es aber schlimmer geworden, sagt die Polizei. Sie leitet das aus den Unfallzahlen in Speyer und im Umland ab. Zu den Ursachen gibt es Vermutungen.

„Die Pandemie zeigte ihre Auswirkungen auch bei der Unfallursache Alkohol, da in diesem Handlungsfeld eine deutliche Zunahme zu verzeichnen ist.“ Das sagt Nina Reuter, Sprecherin und Verkehrssachbearbeiterin der Polizeiinspektion Speyer. Die Anzahl der Verkehrsunfälle insgesamt habe im Jahr 2022 höher als 2020 und 2021 gelegen. Das lasse sich damit erklären, dass damals das Verkehrsaufkommen pandemiebedingt geringer gewesen sei. In der Langzeitbetrachtung seien sie allerdings „noch unter dem Vor-Corona-Niveau“ von 2019 und davor.

Eine Kategorie, in der dies nicht gelte, seien die Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel. 2022 seien das im Zuständigkeitsbereich der Inspektion – Speyer, Otterstadt und die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen – 51 Unfälle unter Alkohol-Einfluss gewesen sowie 14, bei denen der jeweilige Verursacher andere Drogen oder Medikamente genommen hatte. Das sei jeweils der höchste Stand der vergangenen fünf Jahre. In Speyer und Umland bedeute das in der Summe ein Plus von 33 Prozent, im gesamten Präsidialbereich Vorderpfalz seien es sogar 40 Prozent mehr als 2021.

Lockdown könnte Rolle spielen

„Eine mögliche Erklärung besteht darin, dass zum Beispiel in der Zeit der Lockdowns mehr zum Alkohol gegriffen wurde als in der Zeit davor“, sagt Reuter. Und danach könnten die Betroffenen nicht mehr von dem Süchtigmacher losgekommen sein. Die Beamten kündigen nun verstärkte Kontrollen an, um möglichst frühzeitig „drogenbeeinflusste“ Fahrer zu stoppen. Unabhängig von der Frage, ob ein Unfall verursacht wurde, seien bei der Verkehrsüberwachung im Vorjahr 135 Alkoholdelikte geahndet worden (2021: 121, 2020: 41), außerdem 93 Drogendelikte (2021: 83, 2020: 73).

„Sorgenkinder“ im wahrsten Wortsinn sind in der Unfallstatistik auch die jüngsten Verkehrsteilnehmer: 45 Unfälle mit Null- bis 14-Jährigen, davon 29 mit verletzten Kindern, waren deutlich mehr als im Jahr zuvor (23/15). „Kinder konnten in den beiden Jahren zuvor nicht regelmäßig zur Schule oder Kita gehen. Und die Verkehrserziehung hat teilweise auch gefehlt“, verweist Polizistin Reuter wiederum auf die Folgen der Pandemie. Auffällig: In 83 Prozent der Fälle mit Kinder als Unfallbeteiligten seien diese als Fahrradfahrer unterwegs gewesen.

Junge und Alte als Risikogruppen

Einen starken Anstieg gab es im Vorjahr laut Polizei auch bei Unfällen mit Fahrern über 65 Jahre. 605 Unfälle bedeuteten ein Plus von 21 Prozent. Diese Größenordnung sei zwar problematisch, aber aus der Zeit vor Corona nicht unbekannt. Der Anteil von Senioren-Beteiligungen an allen Unfällen habe sich von 22,7 auf 25,4 Prozent erhöht. Die Polizei identifiziert junge Fahrer, Senioren und Radler als Risikogruppen. Auf diese werde der Schwerpunkt in der Prävention gelegt.

Daten & Fakten

Verkehrsunfälle im Jahr 2022: 2387 (+8,7 Prozent gegenüber 2021), Verunglückte 385 (+23,8 Prozent), Getötete 3 (+50 Prozent), Unfallfluchten 596 (+6,4 Prozent), Wildunfälle 123 (-24,4 Prozent), Unfälle mit 18- bis 24-jährigen Fahrern 432 (+2,1 Prozent), Unfälle mit Radfahrern 143 (unverändert), Unfälle mit motorisierten Zweirädern 76 (-39,5 Prozent).