Im Becher oder in der Waffel? Seit Montag können Eisverkäufer diese Frage nach einem Monat Stillstand wieder stellen. Sie berichten von verhaltenem Käuferverhalten, unsicherer Zukunft des Gewerbes, Verständigungsproblemen und ihrer Freude, endlich wieder arbeiten zu können.

„Ich habe keine Lust mehr auf negatives Denken“, sagt Dario Tolone auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Der Inhaber von „Café am Museum“ und „Eis am Rhein“ ist dankbar, dass es „irgendwie wieder losgeht“ mit seinem Saisonbetrieb. Die beantragte staatliche Soforthilfe ist im Familienbetrieb noch nicht angekommen. „Wir sind glücklich über jede verkaufte Eiskugel“, beschreibt er die Situation. Der aus der Not heraus kreierte „Löffelkuchen“ sei der Renner, berichtet Tolone von seiner neuesten Variante. „Absoluter Favorit ist aber unser Espresso-Eis.“

Maximilian Englert geht es ähnlich wie dem Kollegen. Stadtverwaltung und Speyerer Unternehmen unterstützten sein Geschäft mit Eisbestellungen, freut er sich über viel Zusammenhalt. Der Vermieter sei ihm finanziell entgegengekommen. „Wir hatten in diesem Jahr drei Tage geöffnet, dann kam Corona“, erklärt Englert das wirtschaftliche Desaster. Warteschlangen hätten sich seit Montag nicht vor seiner Eismanufaktur in der Korngasse gebildet, berichtet er. Den bisher angebotenen Lieferservice hat er zugunsten des Straßenverkaufs aufgegeben. Abstand, Masken und Plexiglasscheibe erschwerten die Verständigung, beschreibt er den neuen Alltag in der Manufaktur, in der „Anschreien erlaubt“ sei.

Im Eiscafé „Roma“ wird Eis für unterwegs nach Angaben von Inhaber Domenico De Vico gut angenommen. „Die meisten Kunden haben viel Verständnis für unsere Situation“, sagt er. Manche Älteren wollten sich nicht damit abfinden, dass sie Walnuss-Feige oder Salzkaramell derzeit nicht vor dem Café verzehren könnten, berichtet De Vico von Diskussionen über richtiges Verhalten in Corona-Zeiten. Seine beantragte Soforthilfe sei noch nicht angekommen.

Hoffnung auf den Freisitz

Saimir Kasemi, Inhaber der „Del So-le“-Eiscafés in der Maximilianstraße und am Berliner Platz, hat Geld vom Staat erhalten. „Meine Miete läuft weiter wie bisher“, macht er auf das Ungleichgewicht zwischen laufenden Kosten und „null Einnahmen“ aufmerksam. „Der Straßenverkauf ist besser als nichts“, meint er. Angst vor Ansteckung sei in der Stadt spürbar. „Deshalb und weil Geld fehlt, gibt es keinen Ansturm auf unsere Eis-Klassiker“, vermutet Kasemi. Er freut sich, wieder arbeiten zu dürfen. Bis Freitagnachmittag sei das nicht klar gewesen, berichtet er von kurzfristiger Information der Stadt.

Auch für Vittorio Vignale könnte es in seinem Eiscafé „Venezia“ Im Erlich besser laufen. Er bringt Verständnis für die Speyerer auf, die das Ansteckungsrisiko scheuen und zu Hause bleiben. Einige Kugeln Sahne-Kirsch und Engel-Blau hat er dennoch verkauft. Vignale hofft auf die baldige Erlaubnis, seinen Freisitz jedenfalls teilweise wieder aktivieren zu können. „Dann kommen die Leute eher.“

Am Montag war im Innenstadt-Eiscafé „Emozione“ nach Auskunft von Inhaber Giuseppe Gentile vor allem im Bereich Fruchteis „schwer was los“. Seitdem sei mehr oder weniger „tote Hose“ vor der Plexiglasscheibe. Auch wenn der Zustand für ihn geschäftlich eine Katastrophe bedeute, stehe die Gesundheit seiner Familie und Kunden an erster Stelle, betont er.