Bevor die Straße Am Neuen Rheinhafen mehr Hochwasserschutz erhält, steht eine Straßensanierung in einem Teilbereich an – schon ab übernächster Woche. Die Stadt verweist auf Fahrbahnschäden im Kreuzungsbereich zur Heinkel- und Geibstraße samt Bahnübergang. Für die Arbeiten sei eine Vollsperrung von Montag, 28. Juni, bis Dienstag, 6. Juli, erforderlich. „Eine Umleitung über die Industriestraße und die Joachim-Becher-Straße beziehungsweise umgekehrt wird eingerichtet“, so die Verwaltung. Erneuert würden die Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht sowie Teile der Rinnen- und Bordanlage, Straßeneinläufe sowie Geh- und Radwegeoberflächen. Die Stadt beantwortet Fragen dazu unter tiefbau@stadt-speyer.de.