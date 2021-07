Auf den Straßen in Speyer kann ab sofort wieder Musik erklingen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Wegen der stabil niedrigen Corona-Fallzahlen in der Domstadt sei die Straßenmusik wieder unter den bekannten Vorgaben möglich. Das heißt: Von montags bis samstags, 9 bis 12 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr, ist das Musizieren ohne gesonderte Erlaubnis der Stadt zulässig. Das gilt für den Postplatz, den Platz am Altpörtel und den Platz an der Alten Münze. Ausdrücklich nicht erlaubt ist laut Sondernutzungssatzung der Stadt Straßenmusik an Sonn- und Feiertagen. Gespielt werden darf an jedem Ort maximal 30 Minuten sowie nur einmal am Tag. Darüber hinaus sind Genehmigungen erforderlich.