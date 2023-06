Neben dem Postplatz, dem Platz am Altpörtel, dem Platz an der Alten Münze und künftig dem Geschirrplätzel könnte auch der Bereich vor dem Kaufhof zu einem Auftrittsort für Straßenmusiker werden. „Wir sind für Straßenmusik prinzipiell aufgeschlossen“, sagt Niko Rauch auf Anfrage. Der 32-Jährige leitet die Filiale des Warenhauses seit Februar und könnte sich vorstellen, Straßenmusik auf dem Privatgelände an der Maximilianstraße zu dulden. Bedingung sei, „dass die Qualität stimmt“, sagt Rauch. Die Darbietung der Künstler solle mögliche Kunden nicht verscheuchen, sondern erfreuen. Auch sollten sich Straßenmusiker nicht mitten vor der Fensterfront platzieren, um Passanten nicht den Blick aufs Warenangebot zu verstellen, sondern „eher rechts und links zu den Eingängen hin“, sagt Rauch. Die Vorgabe der städtischen Sondernutzungsverordnung, dass Straßenmusiker nicht mehr als 30 Minuten an ein und demselben Standort spielen dürfen, um Belastungen von Anwohnern oder auch Mitarbeitern der Geschäfte gering zu halten, trage er mit. „Straßenmusik kann für die Atmosphäre einer Einkaufsstraße positiv sein“, so Rauch. Sollte eine musikalische Darbietung als störend empfunden werden, scheue er sich nicht, den Verursacher zum Gehen aufzufordern.