Ab dieser Woche gibt es wieder Einschränkungen für den Verkehr im Speyerer Stadtgebiet. Die Stadt kündigt mehrere Baustellen und andere Maßnahmen als Ursachen an.

Baumfällarbeiten sind der Grund dafür, warum es am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag dieser Woche immer wieder zu kurzfristigen Straßensperrungen entlang der Schifferstadter Straße, Siemensstraße und Iggelheimer Straße, vielbefahrenen Verbindungen im Nordwesten der Domstadt, kommen kann. „Zu beachten ist jeweils die Beschilderung vor Ort“, betont die Stadtverwaltung.

Deutlich länger dauert eine angekündigte Maßnahme im Oberkämmerer in der Straße Im Rothschild, die schon heute, Montag, beginnt: Sie ist bis 30. Oktober angesetzt. Dort ist der Verkehrsweg jedoch weniger mit Durchfahrtsverkehr belastet. Geplant sind Leitungsarbeiten in drei Bauabschnitten. Die Straße wird beidseitig als Sackgasse ausgewiesen. „Die Kreuzungen zur Friedrich-Sprater-Straße sowie zum Paul-Schäfer-Weg und Hermann-Vollmer-Weg bleiben frei“, teilt die Verwaltung mit.

Von 23. Juni bis voraussichtlich 10. Juli dauern laut Stadt Leitungsarbeiten im Ahornweg in Speyer-Nord. Die Baustelle liegt auf Höhe der Hausnummer 16a. Die Straße wird beidseitig als Sackgasse ausgewiesen, die Einbahnstraßenregelung wird aufgehoben. Zwei weitere Bauprojekte, die Sperrungen für den Durchgangsverkehr erfordern, sind für jeweils einen Tag angesetzt: Kranarbeiten in der Kolpingstraße auf Höhe der Hausnummer 6 am Dienstag, 23. Juni, von 8.30 Uhr bis voraussichtlich 12 Uhr. In der Lortzingstraße geht es eine Woche später ebenfalls um Kranarbeiten – am 30. Juni von 7 bis 12 Uhr.

Kontakt