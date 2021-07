Die Sanierungsarbeiten in der Straße Am Neuen Rheinhafen – und damit auch die Verkehrsbehinderungen – werden länger dauern, als ursprünglich geplant. Das teilte die Stadtverwaltung Speyer mit. Wie berichtet, wurde im Kreuzungsbereich Am Neuen Rheinhafen/Heinkelstraße Ende Juni eine Vollsperrung samt Umleitung eingerichtet. Nach der Straßensanierung soll der Rheinhafen mehr Hochwasserschutz erhalten. Eigentlich waren die Arbeiten nur bis 7. Juli geplant. „Mit Beginn der Arbeiten wurde festgestellt, dass die Schäden an der Straße sowie an den Randbereichen an Bord und Rinne größer sind, als erwartet, sodass dringende Nach- und Mehrarbeiten erforderlich sind“, teilt die Stadt nun mit. Betroffen sei davon auch die Kreuzung vor PFW Aerospace. Sie müsse nun großflächig erneuert werden. Bis voraussichtlich 14. Juli werde an der Hälfte des Kreuzungsbereichs gearbeitet, danach folge die andere. Ab diesem Zeitpunkt könne die Straße Am Neuen Rheinhafen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Dafür werde die Heinkelstraße gesperrt. Eine Umleitung wird laut Stadt ausgeschildert. Voraussichtliches Ende der Arbeiten: 23. Juli.