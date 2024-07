Das Seniorenzentrum Storchenpark will in den nächsten Wochen mit neuen Veranstaltungsformaten an die Öffentlichkeit gehen.

Die Einrichtung in der Oberen Langgasse mit 178 Pflegeplätzen, hinter der die Düsseldorfer Firma Alloheim Senioren-Residenzen steht, kündigt unter anderem ein kostenloses Angebot für pflegende Angehörige in Speyer und Umland an. Ab 6. September bietet sie an vier Freitagen Schulungsmodule an, die Interessenten kostenlos belegen können, wie Residenz-Leiter Michael Müller mitteilt. Modul 1 betrifft die Grundpflege, danach geht es um das Anreichen von Essen und Trinken, das Lagern einer Person sowie den Transfer einer Person vom Bett zum Rollstuhl und zur Toilette.

Alle Module beginnen um 18 Uhr im Storchenpark (Obere Langgasse 13, viertes Obergeschoss). Referenten sind Müller selbst und Pflegedienstleiter Marcel Sprenger. Teilnehmer erhielten auch kostenfrei Getränke.

Bereits am Donnerstag, 8. August, beginnt im Haus ein „Pflegetalk“, den Alloheim als offene Gesprächsrunde für Pflegekräfte unabhängig vom Arbeitgeber anpreist. Auch hier seien Müller und Sprenger die Ansprechpartner – jeweils am zweiten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr in der Cafeteria. Auf möglichst große Beteiligung hofft das Seniorenzentrum auch bei der Aktion „Eisflatrate“ am Sonntag, 25. August. Damit werden laut Müller Spenden für das Kinderhospiz in Dudenhofen gesammelt. Teilnehmer bezahlen 5 Euro und erhalten danach so viel Eis, wie sie möchten.